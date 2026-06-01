Пенсионерка из Северодвинска одарила мошенников 5 миллионами

Накануне в полицию города Северодвинска с заявлением обратилась 76-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что двумя неделями ранее в мессенджере она обнаружила домовой чат. В нем была указанная информация о голосовании за благоустройства дома. Для приятия участия в обсуждении было необходимо сообщить код, поступивший в смс-сообщении. Женщина передала конфиденциальную информацию.

После этого на мобильный телефон пенсионерке позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он рассказал, что код она передала мошенникам и теперь благодаря этой информации аферисты получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги». Со слов звонившего, полученные персональные данные дадут возможность злоумышленникам похитить имеющиеся на счетах накопления. Мужчина заверил, что необходимо срочно обналичить деньги и перевести их на «безопасный счет».

Следуя инструкциям, полученным от собеседника, северодвинка сняла с карты накопления, одолжила деньги у подруг и в течение недели через банкоматы перевела на различные счета 5 миллионов рублей.

Пенсионерка поняла, что ее обманули, когда собеседник перестал выходить с ней на связь, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Понятий «безопасный счет» и «безопасная ячейка» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!

(фото с https://ru.pinterest.com)