Мошенники обчистили пенсионерку из Кргополя на 3 млн рублей

В отделение полиции «Каргопольское» межмуниципального отдела МВД России «Няндомское» за помощью обратилась 67-летняя жительница одной из местных деревень. По словам пенсионерки, в середине марта ей пришло сообщение, в котором говорилось, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. Практически сразу в мессенджере ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником техподдержки портала, мужчина сообщил, что злоумышленники получили доступ к персональным данным северянки. Далее в разговор вступил «следователь», который сказал, что со счетов пенсионерки совершены переводы террористической организации. В связи с этим она может быть привлечена к уголовной ответственности. Следующим человеком, пришедшим «на помощь» северянке, стал представитель «Центробанка». Чтобы исправить ситуацию незнакомец посоветовал ей перевести указанную в документах следователя сумму на «безопасный счет».

Поверив собеседникам, пенсионерка обналичила свои сбережения, оформила два кредита и перечислила по указанным ей реквизитам порядка 2 миллионов 800 тысяч рублей.

То, что ее обманули, женщина поняла, когда после завершения операции собеседники перестали выходить с ней на связь. Еще неделю потерпевшая тщетно пыталась дозвониться до «следователя» и «сотрудника Центробанка», а затем обратилась в полицию.

Общаясь со стражами порядка, пенсионерка призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и сети Интернет, но не смогла вовремя распознать обман.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Не переводите денежные средства на сторонние и «безопасные» счета по указанию неизвестных, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!