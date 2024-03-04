Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионерка из Архангельска заплатила за один входящий звонок 2.5 млн

В полицию Архангельска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она рассказала стражам порядка, что в конце июня ей позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Собеседник утверждал, что необходимо срочно продлить договор абонентского обслуживания, иначе мобильная связь будет заблокирована. Сделать это просто – нужно лишь сообщить код из СМС-сообщения. Женщина не заподозрила подвоха и передала запрашиваемые данные звонившему.

Вскоре пенсионерке в анонимном мессенджере стали звонить неизвестные, представлялись то сотрудниками правоохранительных органов, то специалистами банков. Они утверждали, что конфиденциальные данные женщины похитили аферисты и собираются не только украсть все ее сбережения, но и оформить на нее крупные кредиты. Необходимо срочно «спасать» денежные средства и предотвращать дальнейшие мошеннические действия.

Архангелогородка поверила звонившим и, следуя их инструкциям, перевела более 2,5 миллионов рублей на продиктованные «безопасные» банковские счета.

Спустя время, пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

По фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела.

Установлено, что код, который женщина сообщила незнакомцу, являлся подтверждением смены логина и пароля на портале Госуслуги. В личном кабинете пенсионерки злоумышленники запросили документы финансового характера. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, были ли полученные сведения использованы в противоправных целях.

Внимание! В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, с 8 по 19 июля на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая акция «Кибербезопасность». Сотрудниками полиции проводятся лекционные занятия и беседы с гражданами о наиболее распространенных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Особое внимание полицейскими уделяется такому виду IT-преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.

11 июль 15:26 | : Происшествия

Главные новости


Заклинание лесных охотников из Пинеги
Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (143)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20