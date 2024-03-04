Пенсионерка из Архангельска заплатила за один входящий звонок 2.5 млн

В полицию Архангельска обратилась местная жительница 1962 года рождения. Она рассказала стражам порядка, что в конце июня ей позвонил неизвестный и представился оператором сотовой связи. Собеседник утверждал, что необходимо срочно продлить договор абонентского обслуживания, иначе мобильная связь будет заблокирована. Сделать это просто – нужно лишь сообщить код из СМС-сообщения. Женщина не заподозрила подвоха и передала запрашиваемые данные звонившему.

Вскоре пенсионерке в анонимном мессенджере стали звонить неизвестные, представлялись то сотрудниками правоохранительных органов, то специалистами банков. Они утверждали, что конфиденциальные данные женщины похитили аферисты и собираются не только украсть все ее сбережения, но и оформить на нее крупные кредиты. Необходимо срочно «спасать» денежные средства и предотвращать дальнейшие мошеннические действия.

Архангелогородка поверила звонившим и, следуя их инструкциям, перевела более 2,5 миллионов рублей на продиктованные «безопасные» банковские счета.

Спустя время, пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию.

По фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждены уголовные дела.

Установлено, что код, который женщина сообщила незнакомцу, являлся подтверждением смены логина и пароля на портале Госуслуги. В личном кабинете пенсионерки злоумышленники запросили документы финансового характера. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, были ли полученные сведения использованы в противоправных целях.

Внимание! В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, с 8 по 19 июля на территории Архангельской области проходит информационно-профилактическая акция «Кибербезопасность». Сотрудниками полиции проводятся лекционные занятия и беседы с гражданами о наиболее распространенных видах дистанционных преступлений и способах защиты от них. Особое внимание полицейскими уделяется такому виду IT-преступлений, как неправомерный доступ к компьютерной информации.