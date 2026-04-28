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Студентка из Котласа попробовала себя в уголовщине

Котласской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студентки одного из учебных заведений, обвиняемой  по ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ему электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций).

По версии следствия обвиняемая, имея в пользовании банковскую карту и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, вступила в переписку с неизвестным лицом в одном из мессенджеров. Ей было предложено за денежное вознаграждение передать реквизиты своей карты, а также предоставить полный доступ к личному кабинету для смены привязанного номера телефона. 

Достоверно зная о  запрете на передачу третьим лицам электронных средств платежа, она согласилась на данное предложение, продиктовала номер карты, трехзначный код с оборотной стороны и секретный код из СМС-сообщения, после чего неизвестное лицо получило возможность дистанционно распоряжаться ее счетом. 

Вознаграждение за такие действия было перечислено на ее счет в тот же день, а впоследствии, в течение нескольких дней, третьи лица совершали по указанному счету различные денежные переводы, которые, как установлено, носили неправомерный характер.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 1 Котласского судебного района Архангельской области. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Прокуратура обращает особое внимание граждан на то, что подобные действия в правоприменительной практике и в средствах массовой информации получили название «дропперство», а лиц, передающих свои банковские данные мошенникам, называют «дропперами». Именно такие люди становятся ключевым звеном в цепочке хищений– злоумышленники используют чужие счета для вывода и обналичивания похищенных денег, чтобы запутать следы и избежать ответственности. 

Прокуратура предостерегает всех жителей от согласия на подобные предложения о «легком заработке», поступающие через социальные сети и мессенджеры. 

Помните: даже одно такое действие может привести к судимости, реальному лишению свободы и серьезным ограничениям в будущем. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, не сообщайте никому свои пароли, коды и данные карт, а при поступлении подозрительных предложений незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

(фото с https://vlg.aif.ru

07 июль 11:17 | : Происшествия

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