Дропперы земли поморской

В органы внутренних дел с сообщением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 70-летний житель Архангельска. Сначала ему позвонили якобы из поликлиники, сообщили о необходимости сдать анализы и попросили озвучить данные паспорта и СНИЛС. Так как накануне пенсионер был на приеме у врача, просьба не показалась ему подозрительной и он озвучил данные.

 Спустя некоторое время раздался новый звонок. На этот раз собеседник сообщил, что воспользовавшись переданной информацией, злоумышленники пытаются похитить накопления северянина и перевести на счета террористической организации. Чтобы не допустить этого, звонивший посоветовал задекларировать накопления, перечислив их на «безопасный счет». Поверив, пенсионер с помощью банкомата перевел на указанный ему счет 350 тысяч рублей, которые обратно ему не вернули.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стражам порядка удалось установить личность человека, на счет которого по указанию телефонных аферистов пожилой человек перевел 350 тысяч рублей. Им оказался 21-летний житель Самарской области.

По материалам следствия, летом 2025 года в мессенджере молодому человеку поступило предложение о подработке. Все, что от него требовалось – оформить на свое имя банковские карты и передать их «работодателю». За каждое средство электронного платежа ему обещали заплатить 15 тысяч рублей.

Осознавая, что передача третьим лицам электронных средств платежей и права управления указанными счетами запрещены и в дальнейшем с их помощью злоумышленниками могут осуществляться неправомерные операции по переводам денежных средств, молодой человек оформил банковские карты в финансово-кредитных организациях в двух городах Самарской области – Жигулевске и Тольятти. Он привязал карты к своему абонентскому номеру, а после передал третьим лицам, тем самым предоставив им удаленный доступ к управлению его банковскими счетами. Также, не имея цели ведения предпринимательской деятельности, подозреваемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковский счет и отдал привязанную к нему карту своим кураторам.

Примечательно, что не смотря на выполнение всех инструкций, «интернет-работодатели» так и не заплатили молодому человеку обещанные гонорары. Поступившие же на его счет 350 тысяч рублей в дальнейшем были перенаправлены по банковским реквизитам других подставных лиц.

В отношении 21-летнего жителя Самарской области сотрудниками Следственной части следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

В случае, если потерпевший подаст иск, в порядке гражданского судопроизводства обвиняемый должен будет возместить причиненный 70-летнему мужчине ущерб.

 

27 март 08:51 | : Происшествия

