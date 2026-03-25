В Онеге бухгалтер опустошила кассу культурного учреждения

Онежской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения культуры Онежского округа, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом – главным бухгалтером МБУК «Малошуйский культурно-досуговый центр», в период с 10.12.2024 по 13.10.2025 на рабочем месте, действуя из корыстных побуждений, с целью присвоения денежных средств учреждения, имея в силу занимаемой должности доступ к бюджетным денежным средствам, выделенным учреждению на осуществление текущей деятельности, используя электронно-цифровую подпись директора, оформила в электронном виде бухгалтерские документы, самоуправно и произвольно неоднократно начисляла и переводила себе премию из бюджетных денежных средств, совершив их хищение на сумму более 80 тыс. рублей.

Преступление выявлено в ходе проверки Онежской межрайонной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд Архангельской области.

