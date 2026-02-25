Пацан из Плесецкого округа решил разбогатеть на банковских махинациях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено  уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый согласился на предложение в одном из мессенджеров о заработке. Он приобрел у несовершеннолетнего знакомого банковскую карту, затем в нарушение условий договора обслуживания передал посредством экспресс-доставки банковскую карту и пин-код от нее третьим лицам. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК УМВД России по Плесецкому району. Есть основания полагать, что банковская карта использовались заинтересованными лицами для неправомерных операций: транзакций по приему, переводу и снятию денег, добытых мошенническим путем.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Также будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетнего, на которого была оформлена банковская карта, которую он передал подозреваемому.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.

Уголовный кодекс РФ за передачу другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа для осуществления неправомерных операций предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

16 апрель 08:59 | : Происшествия

