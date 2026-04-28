Приставы заставили жителя Поморья рассчитаться по долгам с бывшей супругой

Жительница Архангельской области получила с бывшего супруга причитающиеся ей при разделе имущества деньги только после вмешательства судебных приставов.

На исполнении в отделении судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя более двух миллионов рублей. Такую сумму мужчина обязан был по решению суда выплатить бывшей супруге после раздела совместно нажитого в браке имущества. Однако добровольно расставаться с деньгами он не спешил.

Судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Должника ограничили в праве выезда за границу, а также наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. А это два земельных участка площадью 48 кв метров и 800 кв метров; два дома площадью 49 кв метров и 184 кв метров. Должника предупредили, что, если он не исполнит решение суда, то его недвижимость будет арестована и продана через торги.

Чтобы избежать потери имущества, должник выплатил бывшей супруге два миллиона 107 тысяч рублей. Кроме того, ему пришлось заплатить в бюджет государства почти 253 тысячи рублей исполнительского сбора за неисполнение решения суда в установленный законом срок.