Должник из Мирного раскошелился после ареста джипа

Судебные приставы, арестовав автомобиль неплательщика по кредитным обязательствам, побудили его погасить задолженность.

В отделении судебных приставов по Плесецкому району и г. Мирный велось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитному договору и расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи. Общая сумма составляла почти 102 тысячи рублей.    

В связи с тем, что в добровольном порядке должник денежные средства не вернул, судебным приставом применены меры принудительного исполнения, в том числе: проверено имущественное положение должника и установлено, что он является собственником Jeep PATRIOT. 

Транспортное   средство было арестовано, владельцу разъяснена процедура оценки и принудительной реализации имущества.

Угроза лишиться автомобиля стала убедительным доводом для должника. Вся сумма задолженности вместе с исполнительским сбором была им погашена.

13 август 13:57 | : Происшествия

