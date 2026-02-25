Жительница Поморья чуть не лишилась своего клочка земли

Жительница Архангельской области погасила кредит после ареста её земельного участка судебными приставами.

             В отделении судебных приставов по Плесецкому району и городу Мирный находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы, которая взяла кредит, но не торопилась его выплачивать. Сумма долга превышала 200 тысяч рублей.

            В течение пяти дней, предоставленных для добровольного погашения, деньги не поступили, и было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 16 тысяч рублей.

            Поскольку должница владела земельным участком площадью более 1700 квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства, судебные приставы арестовали это имущество, разъяснив порядок его оценки и последующей продажи.

            Осознав, что может лишиться земельного участка, должница оперативно погасила задолженность вместе с исполнительным сбором.

05 май 09:13 | : Происшествия

