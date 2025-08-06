Человек из Котласа улетел на заграничный курорт только после выплаты алиментов

Планы провести отпуск на заграничном курорте побудили котласского должника оплатить крупный долг.

На исполнении в ОСП по г. Котласу и Котласскому району находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя в пользу бывшей супруги задолженности по алиментам на содержание ребёнка, неустойки от суммы невыплаченных алиментов, денежной компенсации по разделу совместно нажитого имущества, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы. Общая сумма составляла 948 тысяч рублей.

В ходе исполнительного производства к должнику применены все меры принудительного взыскания: вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства на счетах должника, о запрете на регистрационные действия отношении транспортного средства и недвижимого имущества, о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ. Также производились удержания из доходов должника.

Ускорило погашение долгов желание мужчины провести свой отпуск на заграничном курорте. Чтобы эти планы осуществились, должник перечислил на депозитный счет подразделения судебных приставов остаток долга в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, ему пришлось заплатить 36 тысяч рублей исполнительского сбора, что является штрафной санкцией за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

Отметим, что за 8 месяцев 2025 года судебными приставами региона вынесено более 30 тысяч постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу. Применение данной меры позволило взыскать почти 321 миллион рублей.