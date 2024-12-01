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Приставы из Поморья достали нерадивого алиментщика в Подмосковье

О своих родительских обязанностях мужчина «вспомнил» только после возбуждения в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты алиментов.

На исполнении в ОСП по Холмогорскому району находилось исполнительное производство о взыскании с отца девочек-двойняшек алиментов на их содержание. Несмотря на то, что по решению суда мужчина обязан был ежемесячно перечислять бывшей семье 1/3 своих доходов, алименты выплачивались им нерегулярно и не в полном объёме.    

В рамках исполнительного производства официальных источников дохода и принадлежащего должнику имущества не установлено. Применяемые к неплательщику меры принудительного исполнения, в том числе ограничение в спецправе на управление транспортным средством и в праве выезда за пределы страны, положительных результатов не давали. Не заставило его встать на путь исправления и привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.  

 Итогом такого безответственного отношения к отцовским обязанностям стало возбуждение в отношении гражданина уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Однако мужчина предпочёл скрыться от судебных приставов, в связи с чем был объявлен в розыск. Нашли его в Московской области, куда неплательщик переехал на постоянное местожительство.   

Должника ознакомили с постановлением о расчёте задолженности по алиментам, которая составила более 1,6 миллионов рублей. Осознав реальную перспективу получить судимость и связанные с этим негативные последствия, мужчина предпочёл погасить  долг перед детьми. В связи с этим, уголовное дело в отношении него прекращено.

24 декабрь 10:39 | : Происшествия

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