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На стройке в Архангельске рабочий поломался, упав с лестницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования работника индивидуального предпринимателя.

 По версии следствия, 1 июля 2026 года днем при проведении работ по строительству здания в городе Архангельске с высоты упал 55-летний рабочий, получив серьезные травмы. По предварительным данным, рабочий спускался по деревянной лестнице с первого на цокольный этаж и оступился.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

07 июль 08:52 | : Происшествия

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