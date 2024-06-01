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Гибель рабочего на стройке в Архангельске привела к уголовному делу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 27 июня 2024 года при проведении работ по строительству многоквартирного дома в городе Архангельске с высоты четвертого этажа упал на землю 32-летний рабочий- монтажник. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

По предварительным данным, монтажник производил работы по утеплению фасада дома с деревянных козел, стоявших на балконе строящегося здания. Пострадавший оступился и упал на землю.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

28 июнь 10:33 | : Скандалы

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