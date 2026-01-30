В Архангельске насмерть разбился строитель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 10 марта 2026 года днем при проведении работ по строительству здания в городе Архангельске с высоты упал 20-летний рабочий. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в медицинском учреждении. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

(фото с https://www.n71.ru

20 март 08:53 | : Происшествия

