В Архангельске насмерть разбился строитель

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 10 марта 2026 года днем при проведении работ по строительству здания в городе Архангельске с высоты упал 20-летний рабочий. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.

(фото с https://www.n71.ru)