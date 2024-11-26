В Архангельске погиб молодой рабочий, упав в шахту лифта

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 9 января 2025 года вечером при проведении работ по строительству многоквартирного дома в центре города Архангельске с высоты десятого этажа в шахту лифта упал 20-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

По предварительным данным, пострадавший выполнял работы по выравниванию стен шахты лифта изнутри, оступился на доске и упал.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.