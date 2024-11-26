Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске погиб молодой рабочий, упав в шахту лифта

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 9 января 2025 года вечером при проведении работ по строительству многоквартирного дома в центре города Архангельске с высоты десятого этажа в шахту лифта упал 20-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

По предварительным данным, пострадавший выполнял работы по выравниванию стен шахты лифта изнутри, оступился на доске и упал.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

 

10 январь 11:29 | : Происшествия

Главные новости


Рождественское послание патриарха Кирилла
Рождественское послание митрополита Корнилия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (67)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20