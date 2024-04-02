На архангельской стройке насмерть разбился рабочий

25 апреля 2024 года при проведении работ по строительству многоквартирного дома в городе Архангельске с высоты 6 этажа упал на землю 28-летний рабочий. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.