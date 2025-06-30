Вверх
В Архангельске трудовой подросток упал со строительных лесов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), по факту травмирования несовершеннолетнего.

Следствием установлено, 16 августа 2025 года вечером при производстве работ по утеплению конструкций жилого дома по улице Галушина в городе Архангельске 16-летний юноша, привлеченный индивидуальным предпринимателем в качестве подсобного рабочего, упал со строительных лесов, получив травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

18 август 10:49 | : Происшествия

