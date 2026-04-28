В Няндоме подросток убил мать и спрятал тело в погреб

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Няндомы в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, 22 февраля 2026 года ночью по месту жительства в городе Няндоме несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножом 51-летней матери, после чего спрятал ее тело в погреб и покинул место преступления.

На период следствия в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания.

По результатам расследования следователь внес представление в органы профилактики. Основанием послужила недостаточная эффективность индивидуальной профилактической работы, ранее организованной в отношении подростка, состоявшего на профилактическом учете.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.