Не по-поморски. Архангелогородец избил свою бывшую

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 21 марта 2026 года в ночное время 44-летняя потерпевшая пришла в гараж, расположенный на улице Дрейера в городе Архангельске, чтобы поговорить с бывшим сожителем. Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к бывшей сожительнице нанес ей удары руками, ногами и подручным предметом по голове и телу. В результате пострадавшей причинены травмы, расценивающиеся как причинившие вред здоровью средней тяжести.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.