Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не по-поморски. Архангелогородец избил свою бывшую

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 21 марта 2026 года в ночное время 44-летняя потерпевшая пришла в гараж, расположенный на улице Дрейера в городе Архангельске, чтобы поговорить с бывшим сожителем. Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к бывшей сожительнице нанес ей удары руками, ногами и подручным предметом по голове и телу. В результате пострадавшей причинены травмы, расценивающиеся как причинившие вред здоровью средней тяжести.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

09 июнь 11:36 | : Происшествия

Главные новости


Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (126)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20