Ужас на острове Кего. Местный житель спрятал труп им убиенного в яме туалета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в первых числах июня 2024 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками, ногами и лбом по голове и телу 39-летнему знакомому, после чего спрятал его тело в деревянной траншее ямного туалета квартиры.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков он из-за старой обиды избил потерпевшего. Осознав, что тот не подает признаков жизни, сбросил тело в туалет прямого падения.

На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.