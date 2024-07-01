Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ужас на острове Кего. Местный житель спрятал труп им убиенного в яме туалета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в первых числах июня 2024 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками, ногами и лбом по голове и телу 39-летнему знакомому, после чего спрятал его тело в деревянной траншее ямного туалета квартиры.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков он из-за старой обиды избил потерпевшего. Осознав, что тот не подает признаков жизни, сбросил тело в туалет прямого падения.

На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

21 август 08:59 | : Происшествия

Главные новости


В поисках красоты и смыслов. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (234)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20