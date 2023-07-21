Житель Няндомы без видимых причин убил пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 61-летнего жителя Няндомы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 12 июля 2023 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту жительства 74-летнего пенсионера в квартиру дома по улице 60 лет Октября в городе Няндоме. На почве личных неприязненных отношений он ударил потерпевшего рукой по лицу, после чего нанес тому ножом и столовыми приборами не менее 22 ударов в по голове и шее. Затем подследственный проследовал в ванную комнату, чтобы смыть следы крови, свернув при этом вентиль крана. На улице он избавился от ножа, сбросив его в колодец. От полученных ранений и массивной кровопотери пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления. Тело убитого обнаружила соседка, которая поднялась к нему в квартиру из-за протечки воды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.