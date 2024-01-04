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Котлошанин с пьяных глаз чуть не убил молодую, но уже бывшую супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 8 июня 2024 года по месту жительства в общежитии в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, ударил руками по голове 19-летнюю бывшую супругу. Затем догнал ее в общем коридоре и нанес пострадавшей  множественные удары ножом. Благодаря вмешательству соседки, которая встала между ним и потерпевшей, и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  Предполагая, что от причиненных ранений бывшая супруг скончается, обвиняемый покинул место преступления.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после развода продолжал проживать вместе с бывшей супругой. Из-за того, что она его приревновала к их общей знакомой, с которой они вместе отдыхали в клубе, между ними произошла ссора, в процессе которой он ударил ее по лицу рукой и причинил ножевые ранения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://gorod55.ru) 

05 август 11:55 | : Происшествия

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