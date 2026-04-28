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В Архангельске задержан крупный поставщик наркотиков из Санкт-Петербурга

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя
 г. Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в один из дней ноября 2023 года, с целью получения систематического дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, обладая познаниями в области информационных технологий создал интернет-магазин. Для развития и систематического дохода обвиняемый привлек к работе неустановленных лиц. 

Помимо организации и общего руководства интернет-магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ, обвиняемый сам осуществлял роль курьера, доставляя оптовые партии наркотиков из г. Санкт-Петербурга в г. Архангельск. С одной из таких партий он был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в ноябре 2025 года на перроне железнодорожного вокзала «Архангельск город».

В ходе следственных действий изъяты наркотические средства в крупном размере двух видов, в том числе и редкий для региона кокаин. 

Общая масса изъятых наркотических средств более 300 грамм. 

На имущество обвиняемого наложен арест.

Обвиняемый является потребителем наркотических средств, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого преступления он признал.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.

 

06 июль 12:05 | : Происшествия

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