Многодетная пара из Поморья может надолго сесть за распространение наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы г. Архангельска, обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в значительном размере), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере, организованной группой).

Следствием установлено, что обвиняемая в один из дней ноября 2024 года вступила в преступный сговор со своим супругом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с участием в проведении специальной военной операции, на совместный с неустановленными лицами незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет» и мессенджеров.

Работая в качестве оптового склада, они получили от «куратора» более 400 грамм наркотических средств, которую расфасовали по месту жительства на более мелкие, часть из них предназначалась для получения «закладчиками», входящими в структуру преступной группы, и дальнейшего сбыта ими неопределенному кругу лиц, а другая часть непосредственно потребителям. Наркотики разложили на территории г. Архангельска и Приморского района.

Супруги являлись потребителями наркотических средств, на их иждивении находятся трое малолетних детей.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из оборудованных тайников.

Санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 15 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Приморский районный суд.