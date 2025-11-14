Архангелогородец решил посвятить свою жизнь закладке наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя

г. Архангельска обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном размере), по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Обвиняемый, ранее судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы, в феврале 2025 года, не желая работать законно, устроился в один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств в роли «закладчика».

Получив очередную оптовую партию наркотических средств, мужчина разместил часть из них в тайники, предназначенные для потребителей, расположенные в жилом массиве в Октябрьском округе г. Архангельска, оставшуюся часть хранил при себе для личного употребления.

Кроме того, обвиняемый в один из дней начала марта 2025 года вновь получил оптовую партию наркотических средств, массой более 100 грамм, которую должен был расфасовать и разместить в тайники, но был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемый является потребителем наркотических средств. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он признал.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд города Архангельска.