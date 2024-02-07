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Архангельский сбытчик наркотиков после зоны не встал на путь исправления

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере).

Установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый, в том числе, за незаконный сбыт наркотиков, после освобождения в мае 2023 г. из мест лишения свободы на путь исправления не встал и вновь решил зарабатывать, совершая преступления. Для этого мужчина в сентябре 2023 г. устроился в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Руководством организованной преступной группы мужчине поручено выполнение функций «закладчика» на территории г. Архангельска.   

После получения для дальнейшего сбыта очередной партии наркотических средств 09.10.2023 мужчина задержан, наркотические средства в крупном размере массой около 10 грамм изъяты из незаконного оборота. 

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://onlinevologda.ru) 

26 февраль 08:55 | : Происшествия

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