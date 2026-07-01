Заведено уголовное дело на оправдателя терроризма из Сольвычегодска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя города Сольвычегодска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет).

По версии следствия, обвиняемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://akostra.livejournal.com)