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Заведено уголовное дело на оправдателя терроризма из Сольвычегодска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя города Сольвычегодска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет).

 По версии следствия, обвиняемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 (фото с https://akostra.livejournal.com

06 июль 11:33 | : Происшествия

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