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В НАО спецслужбы вычислили поклонника тероризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет).

 По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый в открытом доступе на странице одной из групп в социальной сети разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.   

 

05 июнь 08:52 | : Происшествия

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