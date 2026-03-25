В НАО спецслужбы вычислили поклонника тероризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет).

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый в открытом доступе на странице одной из групп в социальной сети разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.