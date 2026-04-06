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В Северодвинске привлекли к суду еще одного виртуального террориста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 59-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет). 

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности украинских военизированных объединений. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

11 июнь 08:52 | : Происшествия

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