Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Северодвинска поздно раскаялся в оправдании терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

 По версии следствия, обвиняемый в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил информационные материалы, поддерживающие и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

                   

12 декабрь 08:49 | : Происшествия

Главные новости


Закрытие школы в Лешуконском как приговор всему округу
От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (195)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20