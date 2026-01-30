В Архангельской области мужчина сознался в пропаганде терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров размещал текстовые комментарии, поддерживающие идеологию терроризма и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



