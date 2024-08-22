Житель Северодвинска предлагал в Интернете подражать террористам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет»).

Следствием установлено, что пользователь сети Интернет в открытом доступе в публичной группе в социальной сети заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



