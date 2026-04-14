Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трагедия на базе отдыха под Архангельском обошлась предпринимателю в 2 года условно

Приморский районный суд  согласился с позицией государственного обвинения  и признал виновным  45-летнего индивидуального предпринимателя по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Установлено, что осужденный, осуществляя коммерческую деятельность по предоставлению рекреационных услуг на базе отдыха «Боры»     в Приморском муниципальном округе, в нарушение требований законодательства допустил купание в пруду отдыхающих, включая несовершеннолетних, в необорудованном и не отведенном для этих целей месте. 

В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 02.08.2025 при купании в водоеме при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

         Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.


18 июнь 16:52 | : Происшествия

Главные новости


Выборы в Армении: хотелки и реалки
Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (249)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20