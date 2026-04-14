Трагедия на базе отдыха под Архангельском обошлась предпринимателю в 2 года условно

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 45-летнего индивидуального предпринимателя по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденный, осуществляя коммерческую деятельность по предоставлению рекреационных услуг на базе отдыха «Боры» в Приморском муниципальном округе, в нарушение требований законодательства допустил купание в пруду отдыхающих, включая несовершеннолетних, в необорудованном и не отведенном для этих целей месте.

В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 02.08.2025 при купании в водоеме при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



