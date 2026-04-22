Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подросток утонул в архангельских "Борах", ответит хозяин пруда

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Следствием установлено, что обвиняемый, осуществляя коммерческую деятельность по предоставлению рекреационных услуг на базе отдыха «Боры»     в Приморском муниципальном округе, в нарушение требований законодательства допустил купание в пруду отдыхающих, включая несовершеннолетних, в необорудованном и не отведенном для этих целей месте. 

В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 02.08.2025 при купании в водоеме при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело, расследованное в Приморском межрайонном следственном отделе СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. 


23 апрель 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Майданек. Сценарий неснятого фильма
Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (302)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20