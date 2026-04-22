Подросток утонул в архангельских "Борах", ответит хозяин пруда

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый, осуществляя коммерческую деятельность по предоставлению рекреационных услуг на базе отдыха «Боры» в Приморском муниципальном округе, в нарушение требований законодательства допустил купание в пруду отдыхающих, включая несовершеннолетних, в необорудованном и не отведенном для этих целей месте.

В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 02.08.2025 при купании в водоеме при очевидных обстоятельствах утонул 17-летний подросток.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело, расследованное в Приморском межрайонном следственном отделе СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.



