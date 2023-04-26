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Директор архангельской спортшколы может получить 6 лет за травму девочки

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 40-летнего индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по физической подготовке детей. Он обвиняется по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый оказывал услуги по физической подготовке и физическому развитию в спортивной школе, в том числе и детям в возрасте до шести лет. При этом, ступени и ограждения лестницы на второй этаж, где расположены спортивные залы, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе высота ограждений лестниц и их защитные элементы не соответствовали установленным размерам. 

В результате 09.09.2022 воспитанница, 2016 г.р., спускаясь по лестнице, упала через проем в ограждении с высоты не менее 3 метров, получив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, компенсировал потерпевшей моральный вред.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

Санкция п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет лишения свободы. 

25 май 10:30 | : Скандалы

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