Бравые полицейские восстановили статус кво жительницы Онеги

В ОМВД России «Онежский» обратилась 41-летняя местная жительница. По словам женщины, ее 73-летнюю соседку, которой она помогает по хозяйству, обманули телефонные аферисты.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что хранящиеся дома сбережения необходимо задекларировать. Так как пенсионерка не знает, как правильно оформлять документы, неизвестный убедил ее передать денежные средства курьеру, который приедет к ней домой.

Поверив в реальность происходящего, северянка отдала накопления приехавшей к ней на такси незнакомой женщине. Уезжая, курьер оставила расписку, что забрала у нее для декларирования 900 тысяч рублей.

На следующей день, когда к пенсионерке зашла соседка, та рассказала, что передала для декларирования все свои накопления. Поняв, что пожилую женщину обманули телефонные аферисты, онежанка сразу же обратилась в полицию.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили таксиста, который вез неизвестную женщину из Онеги на железнодорожный вокзал в Архангельск, где она приобрела билет на поезд «Архангельск-Москва».

Ориентировку на разыскиваемую передали коллегам из соседней области.

Женщина была задержана сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте. У нее были обнаружены 845 тысяч рублей, 55 тысяч она потратила на покупку билетов и оплату такси.

Курьером оказалась 62-летняя жительница Брянской области, которая сама была обманута телефонными мошенниками. Злоумышленники убедили женщину в том, что ее сбережения пытаются похитить, а чтобы спасти их, необходимо отправиться в Архангельскую область. Поверив, пенсионерка на перекладных добралась до Брянска, оттуда на поезде через Москву в Архангельск. Из столицы Поморья женщина на такси приехала в Онегу, забрала по указанному ей адресу пакет с деньгами и таким же путем отправилась домой, но была снята с поезда сотрудниками полиции.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Изъятые денежные средства возвращены жительнице города Онеги.

Сотрудники полиции обращают внимание на рост фактов мошенничества, когда преступники используют в качестве курьеров пожилых людей.

Поговорите со своими пожилыми родственниками и знакомыми, предупредите о возможных звонках, расскажите о схемах обмана. Правоохранительные органы никогда не будут использовать пенсионеров в проведении оперативно-розыскных, «секретных» и иных мероприятий. Деньги не требуют проверки или декларирования. Так действуют мошенники!