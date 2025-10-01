Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Архангельска обезвредила пособника мошенников

В полицию Архангельска обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что его 77-летнюю маму обманули мошенники.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что днем ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. Для лечения необходима крупная сумм денег. Передать ее необходимо курьеру.

Поверив в реальность происходящего, архангелогородка отдала подошедшему к ее подъезду мужчине сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Вернувшись в квартиру, пенсионерка решила позвонить сыну и уточнить, все ли теперь в порядке с его сестрой. Поняв, что маму обманули мошенники, мужчина обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили курьера службы доставки, который выполняя официальный заказ, забрал сумку у пожилой архангелогородки. Клиентом, которому он ее доставил, оказался 30-летний житель города Северодвинска.

По информации оперативников, в начале ноября северодвинец в одной из социальных сетей увидел объявление о работе грузчиком и перешел по ссылке в мессенджер. Там ему предложили работу, связанную с финансами – переводить наличные средства на различные счета. Когда курьер доставил сумку, мужчина взял лежавшие в ней 500 тысяч рублей и перечислил с помощью банкомата по присланным ему реквизитам. За «работу» он получил вознаграждение.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.   

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о схемах обмана, которые используют мошенники. Главное правило при поступлении подобных звонков – перезвонить родственникам, которыми представляются аферисты, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Также напоминаем жителям региона о необходимости критического отношения к предложениям о работе, предполагающей получение и дальнейший перевод денежных средств. За подобные действия законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

14 ноябрь 12:11 | : Происшествия

Главные новости


"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка
Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (187)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20