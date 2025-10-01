Полиция Архангельска обезвредила пособника мошенников

В полицию Архангельска обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что его 77-летнюю маму обманули мошенники.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что днем ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. Для лечения необходима крупная сумм денег. Передать ее необходимо курьеру.

Поверив в реальность происходящего, архангелогородка отдала подошедшему к ее подъезду мужчине сумку, в которой находились 500 тысяч рублей. Вернувшись в квартиру, пенсионерка решила позвонить сыну и уточнить, все ли теперь в порядке с его сестрой. Поняв, что маму обманули мошенники, мужчина обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили курьера службы доставки, который выполняя официальный заказ, забрал сумку у пожилой архангелогородки. Клиентом, которому он ее доставил, оказался 30-летний житель города Северодвинска.

По информации оперативников, в начале ноября северодвинец в одной из социальных сетей увидел объявление о работе грузчиком и перешел по ссылке в мессенджер. Там ему предложили работу, связанную с финансами – переводить наличные средства на различные счета. Когда курьер доставил сумку, мужчина взял лежавшие в ней 500 тысяч рублей и перечислил с помощью банкомата по присланным ему реквизитам. За «работу» он получил вознаграждение.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о схемах обмана, которые используют мошенники. Главное правило при поступлении подобных звонков – перезвонить родственникам, которыми представляются аферисты, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Также напоминаем жителям региона о необходимости критического отношения к предложениям о работе, предполагающей получение и дальнейший перевод денежных средств. За подобные действия законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.