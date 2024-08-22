У жительницы Няндомы "снесло крышу" от фразы "вам положены 5 миллионов"

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» позвонила сотрудница одного из финансово-кредитных учреждений. Она сообщила, что ее пожилую клиентку пытаются обмануть телефонные аферисты.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Общаясь со следователем, пенсионерка призналась, что еще неделю назад ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, мужчина сообщил, что его коллегами задержана группа злоумышленников, которые занимались дистанционной продажей поддельных лекарственных средств. Собеседник поинтересовался, не заказывала ли в последнее время северянка медицинские препараты? Услышав положительный ответ, он сказал, что в таком случае ей положена компенсация в размере 5 миллионов рублей.

Чтобы получить ее, пенсионерке необходимо заполнить заявление, вложить к нему в конверт 5 тысяч рублей для оплаты услуг юриста и отправить по указанному ей адресу в город Санкт-Петербург. Поверив в реальность происходящего, пожилая женщина выполнила указания собеседника. Спустя некоторое время ей позвонили вновь. На этот раз необходимо было оплатить госпошлину в размере 25 тысяч рублей. Так как необходимой суммы у пенсионерки не было, звонивший посоветовал ей оформить заем.

Заполняя бумаги, консультант стала расспрашивать клиентку о целях получения кредита. Поняв, что пожилую женщину обманывают, она позвонила в полицию.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Похожий случай произошел и в Архангельске. Злоумышленник позвонил 74-летней жительнице округа Варавино-Фактория, которая на днях приобрела через сеть Интернет дорогостоящее лекарство. Он сообщил ей о возможности оформить страховку на случай, если заказанный препарат окажется плохого качества. Не заподозрив подвоха, пенсионерка перечислила 29 тысяч рублей через систему быстрых платежей на имя, продиктованное ей собеседником. Как только перевод был осуществлен, мужчина позвонил вновь. Он сообщил, что приобретенное ей лекарство оказалось подделкой, а для возмещения его стоимости необходимо перевести еще 52 тысячи рублей. В этот момент архангелогородка поняла, что ее обманывают, прекратила общение и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и критично относиться к информации, поступающей от неизвестных по телефону или в сети Интернет. Проверяйте любые полученные вами сведения. Не приобретайте лекарства без консультации с лечащим врачом, тем более если вам не известно назначение препарата. Не верьте сообщениям о получении компенсации за ранее приобретенные лекарства и другие товары. Не перечисляйте денежные средства незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.