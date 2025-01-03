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Юную котлошанку аферисты развели на терроризме ее родителей

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 19-летняя котлашанка. 

Девушка рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником одного из правоохранительных ведомств, он сообщил, что в отношении ее семьи возбуждено уголовное дело за перевод денежных средств членам террористической организации. Чтобы накопления родителей не были арестованы во время следствия, он посоветовал поискать дома место, где они хранятся, положить всю сумму на «безопасный счет». Причем сделать это необходимо было в полной секретности.

Поверив в реальность происходящего, юная котлашанка нашла 300 тысяч рублей, отложенные отцом на покупку автомобиля, и перечислила их по указанным реквизитам.

Затем собеседник убедил девушку подать заявку на кредит, а узнав об отказе банка, уговорил сдать в залоговый центр ювелирные украшения мамы. Когда девушка сообщила, что в ломбарде их оценили лишь на 1000 рублей, мужчина неожиданно засмеялся и повесил трубку.

Заподозрив обман северянка позвонила своему молодому человеку. Поняв, что девушку обманули аферисты, парень посоветовал обо всем рассказать родителям, а затем обратиться в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан критично относиться к любому звонку, поступающему с незнакомого номера. Помните, что специалисты банка и сотрудники государственных учреждений и правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! Понятие «безопасный счет» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись.

28 январь 09:54 | : Происшествия

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