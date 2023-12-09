"Валькирия" из Поморья побила полицейского

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что обвиняемая, будучи в мае текущего года доставленной в отдел полиции «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» для составления протокола за совершение административного правонарушения, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции нанесла ему удары по руке и ноге, причинив физическую боль.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу