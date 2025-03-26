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Архангелогородка ответит в суде за нападение на сотрудника прокуратуры

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении                  49-летней жительницы г. Архангельска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).  

Сотрудник прокуратуры – является должностным лицом надзорного органа, наделенным правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, и обладает распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, то есть является представителем власти.   

Следствием установлено, что обвиняемая, занимающаяся предпринимательской деятельностью в сфере здравоохранения, находясь в помещении аптеки, желая воспрепятствовать сотруднику прокуратуры 
 г. Архангельска при проверке соблюдения законодательства в сфере оборота лекарственных средств, применила в отношении последней насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно, схватив руками за одежду нанесла ей не менее трех ударов рукой в область груди. 

Вину в совершении преступления женщина не признала. 

Санкцией части 1 статьи 318 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

02 июль 09:02 | : Происшествия

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