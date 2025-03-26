Архангелогородка ответит в суде за нападение на сотрудника прокуратуры

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы г. Архангельска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Сотрудник прокуратуры – является должностным лицом надзорного органа, наделенным правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, и обладает распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, то есть является представителем власти.

Следствием установлено, что обвиняемая, занимающаяся предпринимательской деятельностью в сфере здравоохранения, находясь в помещении аптеки, желая воспрепятствовать сотруднику прокуратуры

г. Архангельска при проверке соблюдения законодательства в сфере оборота лекарственных средств, применила в отношении последней насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно, схватив руками за одежду нанесла ей не менее трех ударов рукой в область груди.

Вину в совершении преступления женщина не признала.

Санкцией части 1 статьи 318 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.