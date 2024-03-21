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В Нижней Золотице браконьер поднял руку на сотрудника ФСБ

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что обвиняемый в утреннее время 24 августа 2024 года, находясь на побережье Белого моря возле дер. Нижняя Золотица Приморского муниципального округа, при его задержании по подозрению в незаконной рыбной ловле старшим государственным инспектором Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов отделения режимно-контрольных мероприятий Службы в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, с целью воспрепятствования осуществлению законной деятельности по пресечению административного правонарушения нанес последнему удар рукой в область головы, причинив физическую боль.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал, указав, что насилия в отношении представителя власти не применял.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://gorod48.ru) 

 

02 октябрь 09:06 | : Скандалы

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