Архангельская область. Женщины тоже тонут

16 июня 2026 года на Кенозере у деревни Вершинино в Плесецком районе при очевидных обстоятельствах выпала из лодки 52-летняя женщина, которая переправлялась на плавсредстве вместе с 25-летним сыном. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие стало возможным в результате резкого ухудшения погодных условий. При этом погибшая и ее сын находились в лодке без спасательных жилетов.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.