Трагедией на рыбалке под Архангельском занялось следствие

Вчера днем поступило сообщение о том, что в заливе около острова Зеленец обнаружено тело 36-летнего архангелогородца, который вместе с 55-летним знакомым на лодке отправился на рыбалку. Предварительная причина смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Произведен осмотр места происшествия и надувной лодки с мотором, в которой также находились вещи второго рыбака, место нахождения которого до настоящего времени не установлено. Проводятся водолазные работы. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.