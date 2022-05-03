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Трагедией на рыбалке под Архангельском занялось следствие

Вчера днем поступило сообщение о том, что в заливе около острова Зеленец  обнаружено тело 36-летнего архангелогородца, который вместе с 55-летним знакомым на лодке отправился на рыбалку. Предварительная причина смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Произведен осмотр места происшествия и надувной лодки с мотором, в которой также находились вещи второго рыбака, место нахождения которого до настоящего времени не установлено.  Проводятся водолазные работы. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

15 август 09:55 | : Происшествия

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