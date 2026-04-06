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В Архангельске расследуют драму на воде

6 июня 2026 года ночью на реке Северная Двина у деревни Рембуево   перевернулась резиновая лодка, за рулем которой находился 49-летний житель областного центра. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пассажир лодки, которому удалось самостоятельно выбраться на берег и сообщить о произошедшем, пояснил следователю, что погибший резко подал газ, нос лодки приподнялся, в результате чего она опрокинулась.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

(фото с https://1sn.ru

08 июнь 10:30 | : Происшествия

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