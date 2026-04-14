Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Напавший на участника СВО в Архангельске отделался условным сроком

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 23-летнего жителя областного центра виновным  по ч. 2 ст. 213, п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (хулиганство, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что 10.08.2025 в вечернее время из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшим - участником специальной военной операции в общественном месте, управляя автомобилем «Лада Гранта», в присутствии посторонних лиц, осужденный перегородил и заблокировал путь движения автомобилю потерпевшего «Митсубиси Ланцер», дождался выхода мужчины из автомобиля и из газового баллончика распылил содержимое в его лицо.

Потерпевший испытал физическую боль, жжение в глазах и попытался уйти, однако обвиняемый избил мужчину, причинив травмы, расценивающие как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый лишь частично признал свою вину. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Иск потерпевшего о возмещении вреда, причиненного преступлением,  удовлетворен на сумму 320 тыс. рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

18 июнь 08:46 | : Происшествия

Главные новости


Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР
Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (245)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20