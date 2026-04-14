Напавший на участника СВО в Архангельске отделался условным сроком

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 23-летнего жителя областного центра виновным по ч. 2 ст. 213, п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (хулиганство, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия).

Установлено, что 10.08.2025 в вечернее время из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшим - участником специальной военной операции в общественном месте, управляя автомобилем «Лада Гранта», в присутствии посторонних лиц, осужденный перегородил и заблокировал путь движения автомобилю потерпевшего «Митсубиси Ланцер», дождался выхода мужчины из автомобиля и из газового баллончика распылил содержимое в его лицо.

Потерпевший испытал физическую боль, жжение в глазах и попытался уйти, однако обвиняемый избил мужчину, причинив травмы, расценивающие как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый лишь частично признал свою вину.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Иск потерпевшего о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворен на сумму 320 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.