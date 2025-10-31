Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске хулиган избил участника СВО

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 2 ст. 213, п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (хулиганство, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия). 

По версии следствия обвиняемый 10.08.2025 в вечернее время из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшим – участником специальной военной операции в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, управляя автомобилем «Лада Гранта», в присутствии посторонних лиц, перегородил и заблокировал путь движения автомобилю потерпевшего  «Митсубиси Лансер», дождался выхода мужчины из автомобиля и из газового баллончика распылил содержимое в его лицо. 

Потерпевший испытал физическую боль, жжение в глазах и попытался уйти, однако обвиняемый избил мужчину, причинив травмы, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Вину в причинении телесных повреждений и использовании баллончика  обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело расследовано следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и направлено для рассмотрения по существу в Исакогорский районный суд г. Архангельска.


22 декабрь 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (318)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20