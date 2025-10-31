В Архангельске хулиган избил участника СВО

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 2 ст. 213, п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (хулиганство, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия обвиняемый 10.08.2025 в вечернее время из-за ранее возникшего конфликта с потерпевшим – участником специальной военной операции в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, управляя автомобилем «Лада Гранта», в присутствии посторонних лиц, перегородил и заблокировал путь движения автомобилю потерпевшего «Митсубиси Лансер», дождался выхода мужчины из автомобиля и из газового баллончика распылил содержимое в его лицо.

Потерпевший испытал физическую боль, жжение в глазах и попытался уйти, однако обвиняемый избил мужчину, причинив травмы, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Вину в причинении телесных повреждений и использовании баллончика обвиняемый признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело расследовано следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и направлено для рассмотрения по существу в Исакогорский районный суд г. Архангельска.



