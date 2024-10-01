В Коряжме по улице гулял неадекват с ножом и нападал на людей

Коряжемский городской суд согласился с позиций государственного обвинения и признал 40-летнего жителя г. Коряжмы виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что 29 мая 2024 года подсудимый, ранее наблюдавшийся у врача-психиатра, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Ломоносовском парке г. Коряжмы, без повода и причины, действуя из хулиганских побуждений, держа в руке нож, схватил руками за одежду незнакомого ему ранее несовершеннолетнего, который гулял по парку, высказал угрозы физической расправы, после чего, испугавшись рядом проходящих граждан, с места преступления скрылся.

Далее, у одного из домов по пр. Ленина в г. Коряжма, он в присутствии большого количества людей, в отсутствие какого-либо повода, достал из одежды нож и беспричинно нанес лицу без определенного места жительства один удар ножом в спину, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия и в суде признал частично.

С учетом характера и тяжести совершенного преступления, а также личности виновного, судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.