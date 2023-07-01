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Гражданина Узбекистана попутал в Архангельске алкогольный шайтан

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего гражданина Республики Узбекистан виновным  по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что подсудимый  в ночь с 19 на 20 августа 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений,  избил знакомого руками, ногами и палкой, причинив телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

27 сентябрь 12:16 | : Происшествия

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